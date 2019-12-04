Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.

В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Экономика Депутаты приняли бюджет Новосибирска Перед докладом по бюджету Новосибирска на 2020 год мэр Анатолий Локоть попросил депутатов поддержать проект в первом чтении.

Политика Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.

Общество Полпред президента по УрФО призвал строить метро в Екатеринбурге Строительство метро в Екатеринбурге необходимо для решения экологических проблем, подчеркнул чиновник на совещании по реализации нацпроектов и ключевых федеральных программ в Свердловской области.

Футбол УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.

Кино Актер Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты» Актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в сериале «Сваты», рассказал о том, что в будущем ждет телевизионный проект.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.

Политика В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2» "Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", — сказал Эрнст.

Общество Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них Судьям нужна защита от «тенденциозных публикаций», необходима ответственность для СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.

Происшествия В результате стрельбы на базе в Перл-Харборе есть пострадавшие Во время стрельбы на судоверфи на военно-морской базе США в Перл-Харборе на Гавайях несколько человек получили ранения, двое находятся в критическом состоянии, передает AFP.

Политика Япония купит остров для американских военных учений Японское правительство сообщило, что дало согласие на покупку необитаемого острова у юго-западного побережья страны, находящегося в данный момент в частной собственности, за 146 млн долларов для проведения учений военнослужащими США.