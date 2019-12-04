Общество

РБКРБКВ список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

РБК12:15

Экс-главу НТВ включили в список самых влиятельных людей по версии Bloomberg

Коммерсантъ14:46

Бывший директор НТВ вошел в список 50 самых влиятельных людей мира. Bloomberg назвал его «королем растительного наркотика»

Фонтанка.Ру13:41

Bloomberg включил бывшего гендиректора НТВ в топ-50 самых влиятельных людей

Ведомости13:09

Два выходца из России вошли в рейтинг Bloomberg 50 самых влиятельных людей в разных областях

Эхо Москвы20:08

Bloomberg включил в топ-50 самых влиятельных людей двух выходцев из России

Дождь11:48

Bloomberg включил миллиардера Бориса Йордана в список людей года

Forbes10:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:29, Ашберн
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Футбол

«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью

Газета.Ru 16:32
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов.
РИА Новости 20:15
Экономика

Депутаты приняли бюджет Новосибирска

Перед докладом по бюджету Новосибирска на 2020 год мэр Анатолий Локоть попросил депутатов поддержать проект в первом чтении.
НДН.инфо 07:39
Футбол

«Спартак» поможет наказанному за оскорбление Дзюбы фанату

Мойка78 21:11
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Газета.Ru 19:35
Политика

В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru 21:59
Армия и оружие

Пентагон опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток

Российская газета 21:20
Политика

Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК 15:47
Политика

Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин

Правительство России зеркально ответит на продление кабмином Украины спецпошлин в отношении российских товаров.
Парламентская газета 07:38
Фигурное катание

Трусова и Загитова назвали свои заявки на финал Гран-при

Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова назвали свои заявки на прокаты на финал Гран-при, который состоится с 5 по 8 декабря.
Pravda.Ru 05:32
Политика

В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о России и НАТО

Ранее 4 декабря Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Лондоне заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса.
Известия 16:36
Шоу-бизнес

Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Газета.Ru 08:09
Общество

Полпред президента по УрФО призвал строить метро в Екатеринбурге

Строительство метро в Екатеринбурге необходимо для решения экологических проблем, подчеркнул чиновник на совещании по реализации нацпроектов и ключевых федеральных программ в Свердловской области.
REGNUM 05:40
Футбол

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Pravda.Ru 10:16
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Шоу-бизнес

Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными

Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
ИнфоСМИ 11:39
Кино

Актер Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»

Актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в сериале «Сваты», рассказал о том, что в будущем ждет телевизионный проект.
Известия 20:44
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия 09:47
Политика

«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
РБК 15:17
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС 16:27
Кино

Бекмамбетов рассказал о работе над фильмом «Война токов»

News.ru 04:25
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", — сказал Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Политика

Опасность «Турецкого потока» для Киева объяснили на Украине

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал, какую угрозу для Киева несёт запуск газопровода «Турецкий поток».
News.ru вчера в 20:14
Политика

СБУ: член «Единой России» задержан в Херсонской области

Служба безопасности Украины рассказала о задержании члена партии "Единая Россия" в Херсонсокй области. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:46
Общество

Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них

Судьям нужна защита от «тенденциозных публикаций», необходима ответственность для СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Коммерсантъ 16:47
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Происшествия

В результате стрельбы на базе в Перл-Харборе есть пострадавшие

Во время стрельбы на судоверфи на военно-морской базе США в Перл-Харборе на Гавайях несколько человек получили ранения, двое находятся в критическом состоянии, передает AFP.
Коммерсантъ 21:13
Политика

Япония купит остров для американских военных учений

Японское правительство сообщило, что дало согласие на покупку необитаемого острова у юго-западного побережья страны, находящегося в данный момент в частной собственности, за 146 млн долларов для проведения учений военнослужащими США.
Inc-news.ru 02 декабря в 10:13
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс вчера в 11:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Борис Алексеевич Йордан
Американский бизнесмен
Бизнесмен, экс-гендиректор компаний НТВ и «Газпром-Медиа», американский гражданин из семьи российского происхождения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное