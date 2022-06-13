Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщила, что венесуэльская PDVSA поставит итальянской Eni 3,8 млн баррелей нефти, а испанской Repsol — «вероятно, аналогичный объем».
Приток денег на инвестиционные платформы в 2022 году иссякает после бума во время пандемии, который в значительной степени был обеспечен разгоном так называемых мемных акций в 2020–2021 годах, пишет Reuters, называя текущие процессы «похмельем» инвестплатформ.
Компания "Нафтогаз Украины" сообщила о том, что она подписала меморандум о взаимопонимании с канадской компанией Symbio Infrastructure о поставках на Украину из Канады сжиженного природного газа (СПГ), которые предполагается начать в 2027 году.
Не успели пожилые россияне порадоваться тому, что получили в июне прибавку к пенсии после «внеплановой» индексации, как прилетела новость от Пенсионного фонда России (ПФР) о том, что некоторые категории получателей пенсий ждет списание средств в размере 20%.