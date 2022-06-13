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Bloomberg: власти Германии выделят до десяти миллиардов евро на спасение Gazprom Germania

Власти Германии планируют выделить до 10 миллиардов евро на спасение Gazprom Germania, ранее принадлежавшей "Газпрому", сообщило
 агентство Блумберг со ссылкой на источники.
РИА Новости
В сообщении отмечается, что деньги могут помочь стабилизировать положение компании и обеспечить надежность поставок после того, как Россия ограничила поставки Gazprom Germania.
РИА Новости
В мае дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России.
Ведомости
3 июня Федеральное сетевое агентство Германии, под временное управление которого была передана Gazprom Germania GmbH, назначило для компании нового управляющего директора.
ТАСС

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