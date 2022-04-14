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Bloomberg: власти Нидерландов предписали фирмам отказаться от оплаты газа из РФ в рублях

Правительство Нидерландов не позволит местным компаниям оплачивать в рублях поставки российского газа.
ТАСС
Представитель министерства экономики и климатической политики Нидерландов сообщил, что требование об плате за газ в рублях нарушает санкции Евросоюза в отношении России.
Ведомости
Президент России 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро.
РИА Новости
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕС заявили, что требование президента России Владимира Путина об оплате за поставки газа в рублях нарушит санкционные меры, введённые в связи с российской спецоперацией на Украине.
REGNUM

Подробнее о событии

Bloomberg: власти Нидерландов не позволят своим компаниям оплачивать газ в рублях
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Bloomberg: Нидерланды запретят своим компаниям оплачивать газ в рублях
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Bloomberg: Нидерланды не разрешают своим компаниям принять требование об оплате газа в рублях
Газета.Ru07:15
Bloomberg: власти Нидерландов предписали фирмам отказаться от оплаты газа из РФ в рублях
ТАСС07:15
Власти Нидерландов запретили своим компаниям соглашаться на оплату газа в рублях
Московский Комсомолец06:53
Власти Нидерландов призвали свои компании отказаться от оплаты газа из России в рублях
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