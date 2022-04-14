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Bloomberg: власти Нидерландов предписали фирмам отказаться от оплаты газа из РФ в рублях

Правительство Нидерландов не позволит местным компаниям оплачивать в рублях поставки российского газа.
ТАСС
Власти страны согласились с выводом Еврокомиссии о том, что российский указ о торговле газом с недружественными странами является нарушением существующих санкций, и решили запретить голландским компаниям соглашаться на условия Москвы.
НТВ
Всего на Россию приходится 20% импортируемого Нидерландами газа.
РБК
Президент Владимир Путин своим указом в конце марта перевел оплату за природный газ для недружественных стран в рубли.
РБК

Подробнее о событии

Bloomberg: власти Нидерландов не позволят своим компаниям оплачивать газ в рублях
Комсомольская правда07:40
Власти Нидерландов призвали свои компании отказаться от оплаты газа из России в рублях
Lenta.ru07:28
Власти Нидерландов запретили своим компаниям соглашаться на оплату газа в рублях
Московский Комсомолец06:53
Bloomberg: Нидерланды не разрешают своим компаниям принять требование об оплате газа в рублях
Газета.Ru07:15
Bloomberg: власти Нидерландов предписали фирмам отказаться от оплаты газа из РФ в рублях
ТАСС07:15
Bloomberg: Нидерланды запретят своим компаниям оплачивать газ в рублях
Коммерсантъ07:20
Bloomberg: Нидерланды не позволят компаниям принять требование об оплате газа в рублях
РИА Новости06:44

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