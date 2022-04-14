Власти страны согласились с выводом Еврокомиссии о том, что российский указ о торговле газом с недружественными странами является нарушением существующих санкций, и решили запретить голландским компаниям соглашаться на условия Москвы.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что президент Турции Тайип Эрдоган может помочь в сложившейся ситуации с главой украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.
Xiaomi в декабре прошлого года представила беспроводное зарядное устройство для автомобилей Xiaomi Wireless Car Charger Pro, которое теперь поступает в свободную продажу в Китае по цене около 60 долларов.