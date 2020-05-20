Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные. В материале от 19 мая указано, что 20 мая в него внесена правка.

Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики

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