Политика
RT на русскомBloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики
Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные. В материале от 19 мая указано, что 20 мая в него внесена правка.
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Посольство РФ обвинило Bloomberg в фальсификации данных о числе коек в больницах
Интерфаксвчера в 19:41
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Здоровье
Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Lenta.ru 17 мая в 20:31
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
REGNUM 18 мая в 18:16
Общество
Китай предоставит $2 миллиарда пострадавшим от коронавируса странам
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения объявил о том, что в ближайшие два года китайская сторона предоставит два миллиарда долларов в рамках оказания помощи пострадавшим в результате пандемии COVID-19 странам, особенно развивающимся государствам.
Журналистская правда 18 мая в 07:16
Авто
Volkswagen объявил цены на лифтбек Polo
Компания Volkswagen обнародовала прайс-лист для лифтбека Polo, пришедшего на смену седану.
Autorating.ru 18 мая в 09:14
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Происшествия
Четырехлетний ребенок утонул в сливной яме в Липецкой области
В Липецкой области в селе Новочеркутино в Добринском районе четырехлетний мальчик во время игры упал в сливную яму с нечистотами.
Известия вчера в 09:30
Общество
Собянин рассказал об ужасном несбывшемся прогнозе по коронавирусу
По словам градоначальника, три-четыре недели назад в мэрии допускали, что к середине мая система здравоохранения может не справиться с количеством зараженных, и произойдет гуманитарная катастрофа.
Lenta.ru вчера в 11:37
Здоровье
Идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года поддержал Минздрав
Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что идея поднять минимальный возраст продажи алкоголя в России до 21 года является хорошей и полезной.
Live24 вчера в 08:14
Шоу-бизнес
Анна Семенович поделилась архивным фото
Певица показала, как выглядела до появления пышных форм. На днях Анна Семенович порадовала поклонников архивным снимком.
Srnsk вчера в 23:07
Политика
Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США
Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru вчера в 16:45
Политика
Офис генпрокурора Украины возбудил новое дело о госизмене против Порошенко
Уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением» возбудили против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Известия вчера в 18:47
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
В Самарской области могут ужесточить режим ограничений
19 мая губернатор Самарской области проводит оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Неслухи.рф вчера в 11:28
Общество
В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах
Znak.com вчера в 16:55
Происшествия
В Уфе на автобусной остановке двухлетний малыш потерял свою маму
В Уфе на автобусной остановке на ул. А. Невского двухлетний малыш потерял свою маму.
Башинформ вчера в 12:15
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Политика
В Германии телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR опубликовал сюжет, посвященный взаимоотношениям СССР и ГДР, в котором советский контингент назван оккупационным.
ФедералПресс вчера в 01:00
Общество
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости вчера в 15:38
Футбол
Фарфан ответил, когда завершит карьеру
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, у которого ранее диагностировали коронавирус, рассказал, когда планирует завершить карьеру.
Спорт-Экспресс 00:12
Армия и оружие
Подлодки «Колпино» и «Ростов-на-Дону» провели учения в Чёрном море
Экипажи отработали экстренный выход в указанный район моря, поиск условного противника и уход от слежения.
Вести.Севастополь вчера в 02:30
Общество
В Омской области появилось еще 65 заболевших коронавирусом
По данным на 20 мая, за минувшие сутки в Омской области зарегистрировали еще 65 случаев заражения COVID-19.
Город55.ру 00:56
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прервал молчание
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков прервал молчание после известия о разводе.
News.ru вчера в 23:37
Единоборства
Фрэнсис Нганну открылся фаворитом в поединке против Джона Джонса
FightTime.ru вчера в 14:47
Кино
Sony Pictures уступила фильм с Томом Хэнксом сервису Apple TV
Студия Sony Pictures приняла неожиданное решение - окончательно отказаться от проката военной драмы "Грейхаунд", главную роль в которой исполнил знаменитый американский актер Том Хэнкс.
Kinonews.ru вчера в 16:36
Политика
Президент Грузии заявила, что выступает за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает за прямой диалог с Россией, но считает, что в нынешней ситуации он не может принести результатов.
RT на русском вчера в 16:01