Энергетика
ВедомостиМинистры ОПЕК+ проведут встречу в ближайшие выходные
ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня. О планах ее проведения в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного участника переговоров, а Bloomberg со ссылкой на источник в картеле сообщил о проведении встречи в выходные.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Политика
Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования
Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru вчера в 04:22
Авто
Водители заявили о готовности отдавать сведения о себе в обмен на скидки
В опросе, проведенном рабочей группой «Автонета», участвовали более 20 тыс. водителей из всех регионов России в возрасте от 18 до 50 лет.
РБК 01:00
Общество
Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня
Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов вчера в 06:45
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку
Вести.Севастополь 03 июня в 02:14
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru вчера в 15:04
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира
Журнал Forbes назвал имена звезд, которые зарабатывают больше всех.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
Происшествия
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Газета.Ru вчера в 11:52
Происшествия
СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
"Следственными органами СК РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 00:49
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во мнениях и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран объявила об уходе из программы.
Свободная Пресса 03 июня в 11:59
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
Политика
Лукашенко отправил в отставку свое правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой 03 июня в 13:58
Общество
Власти Миннеаполиса собрались «демонтировать» департамент полиции
В муниципальном совете Миннеаполиса рассказали о планах «демонтировать» городской департамент полиции, сотрудников которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда.
ТК Звезда 00:31
Кино
Сюжет сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix будет отличаться от оригинала
iReactor вчера в 08:02
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом
Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM вчера в 00:41
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
Путин объявил в Норильске федеральную ЧС из-за разлива топлива
Труд 03 июня в 10:10
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 03 июня в 02:30
Экономика
Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
РБК вчера в 18:25
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Общество
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России
Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
RT на русском вчера в 23:03
Гаджеты
Представлен смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры
Megaobzor.com 03 июня в 06:24
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия вчера в 19:53
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
49-летний Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International», в молодости встречался с Жанной Фриске.
Shraibikus News вчера в 15:52
Общество
МЧС впервые включит сирены и прервет передачи на ТВ по всей России
Mossovetinfo.ru – В октябре 2020 года МЧС намерена провести во всех российских регионах комплексную проверку систем оповещения, сообщает пресс-служба ведомства.
Моссовет 03 июня в 05:08
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 04:28
Общество
Китай и Европа поставили рекорд по железнодорожным грузовым перевозкам
Китай и страны Европы в мае отправили в обоих направлениях свыше 1 тыс. грузовых железнодорожных составов, количество которых возросло в годовом исчислении на 43% до рекордной отметки, сообщил китайский информационный портал «Пейпер» со ссылкой на Государственное управление железных дорог КНР.
Взгляд.ру 00:57