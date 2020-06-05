Энергетика

ВедомостиВедомостиМинистры ОПЕК+ проведут встречу в ближайшие выходные

ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня. О планах ее проведения в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного участника переговоров, а Bloomberg со ссылкой на источник в картеле сообщил о проведении встречи в выходные.
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Главные новости к утру 5 июня

Коммерсантъ00:00

СМИ назвали дату встречи министров стран ОПЕК+

ТК Звезда00:08

Министры ОПЕК+ проведут встречу в ближайшие выходные

Ведомостивчера в 23:31

Согласована дата министерской встречи ОПЕК+

Газета.Ru00:16

Bloomberg: встреча ОПЕК+ может состояться в выходные

Аргументы и Фактывчера в 22:32

Названа новая дата встречи стран ОПЕК+

Lenta.ruвчера в 22:21

Bloomberg назвал новую дату встречи стран ОПЕК+

РБКвчера в 21:40
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Политика

Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования

Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru вчера в 04:22
3,1K
Авто

Водители заявили о готовности отдавать сведения о себе в обмен на скидки

В опросе, проведенном рабочей группой «Автонета», участвовали более 20 тыс. водителей из всех регионов России в возрасте от 18 до 50 лет.
РБК 01:00
Общество

Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня

Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов вчера в 06:45
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
1,2K
Армия и оружие

«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку

Вести.Севастополь 03 июня в 02:14
7
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Газета.Ru вчера в 15:04
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3K
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира

Журнал Forbes назвал имена звезд, которые зарабатывают больше всех.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
1
Происшествия

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
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Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Газета.Ru вчера в 11:52
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Происшествия

СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями

"Следственными органами СК РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 00:49
Общество

Соведущая Соловьева разошлась с ним во мнениях и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран объявила об уходе из программы.
Свободная Пресса 03 июня в 11:59
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
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Политика

Лукашенко отправил в отставку свое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой 03 июня в 13:58
1,5K
Общество

Власти Миннеаполиса собрались «демонтировать» департамент полиции

В муниципальном совете Миннеаполиса рассказали о планах «демонтировать» городской департамент полиции, сотрудников которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда.
ТК Звезда 00:31
Кино

Сюжет сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix будет отличаться от оригинала

iReactor вчера в 08:02
1
Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом

Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM вчера в 00:41
62
Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
2,8K
Общество

Путин объявил в Норильске федеральную ЧС из-за разлива топлива

Труд 03 июня в 10:10
2,2K
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 03 июня в 02:30
3,2K
Экономика

Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
РБК вчера в 18:25
35
Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
71
Общество

Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России

Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
RT на русском вчера в 23:03
29
Гаджеты

Представлен смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры

Megaobzor.com 03 июня в 06:24
9
Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
415
Общество

Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия вчера в 19:53
835
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

49-летний Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International», в молодости встречался с Жанной Фриске.
Shraibikus News вчера в 15:52
7
Общество

МЧС впервые включит сирены и прервет передачи на ТВ по всей России

Mossovetinfo.ru – В октябре 2020 года МЧС намерена провести во всех российских регионах комплексную проверку систем оповещения, сообщает пресс-служба ведомства.
Моссовет 03 июня в 05:08
702
Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 04:28
103
Общество

Китай и Европа поставили рекорд по железнодорожным грузовым перевозкам

Китай и страны Европы в мае отправили в обоих направлениях свыше 1 тыс. грузовых железнодорожных составов, количество которых возросло в годовом исчислении на 43% до рекордной отметки, сообщил китайский информационный портал «Пейпер» со ссылкой на Государственное управление железных дорог КНР.
Взгляд.ру 00:57
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