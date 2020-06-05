Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня

Если соглашение будет окончательно подтверждено, встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня, рассказали источники агентства. О том, что встреча может состояться в субботу, 6 июля, также сообщили со ссылкой на источники алжирский телеканал Ennahar TV и российское агентство ТАСС.
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с чего всё началось

ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

Секретариат ОПЕК запланировал проведение министерской встречи стран ОПЕК+ в субботу, 6 июня. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, участвующий в переговорах.
ТАССвчера в 22:28

Подробнее о событии

ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

Комсомольская правдавчера в 22:42

Источник: встречи ОПЕК и ОПЕК+ пройдут в один день

Газета.Ru01:48

Главные новости к утру 5 июня

Коммерсантъ00:00

Обе министерские встречи ОПЕК пройдут в один день

ТАСС02:13

СМИ: ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

Московский Комсомолецвчера в 22:32

Названа новая дата встречи стран ОПЕК+

Lenta.ruвчера в 22:21

Bloomberg назвал новую дату встречи стран ОПЕК+

РБКвчера в 21:40
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Здоровье

Мурашко заявил о тяжелом эпидемическом процессе в ряде регионов России

Эпидемиологический процесс в некоторых российских регионах остается напряженным, заявил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ФАН 03 июня в 15:43
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Политика

Лукашенко отправил в отставку свое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой 03 июня в 13:58
1,5K
Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
3,2K
Происшествия

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
265
Политика

Госдеп считает, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока»

Россия должна "убираться с Ближнего Востока", заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Вести.Ru 02:06
1K
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
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Общество

Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии на ТЭЦ «Норникеля»

Состояние главы и бенефициара компании "Норникель" Владимира Потанина за день 4 июня сократилось на $1,5 млрд из-за падения акций компании после аварии на ТЭЦ в Норильске.
ТАСС вчера в 11:31
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Общество

Большинство водителей готовы делиться сведениями о себе в обмен на скидки

В опросе участвовали более 20 тыс. российских водителей.
Новые Известия 01:39
Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
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Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 04:28
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Политика

Nord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США

Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока – 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
Известия вчера в 17:10
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Здоровье

Николай Ренц: ситуация с коронавирусом в Тольятти ухудшается

Главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц 4 июня записал видеообращение, в котором рассказал о том, что в Тольятти в ближайшие дни развернут 550 дополнительных коек для больных COVID-19.
ГТРК Самара вчера в 16:31
41
Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
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Хоккей

Брагин возглавил сборную России по хоккею

RT на русском 02:24
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
1,8K
Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
433
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,1K
Энергетика

Есть предложение. Белоруссия обратилась к «Газпрому» по вопросу сырья

Минэнерго Белоруссии сообщило, что направило "Газпрому" письмо с предложением по условиям поставок газа на текущий год и методике ценообразования на 2021 год, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 02:32
Происшествия

В Пермском крае скончались два медика с коронавирусом

В Пермском крае зафиксированы два летальных случая у медицинских работников, инфицированных коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА вчера в 23:56
37
Экономика

Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей

В 2020 году объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска может составить около 2,5 млрд руб. Причиной финансовых потерь стала эпидемия коронавирусной инфекции.
Sibnovosti.ru 01:18
1
Общество

В Норильске увеличили группировку по ликвидации разлива топлива

RT на русском 01:40
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Наука

Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя

Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана 01:09
23
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

49-летний Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International», в молодости встречался с Жанной Фриске.
Shraibikus News вчера в 15:52
11
Игры

Kingdoms of Amalur: информация о ремастеринге просочилась в сеть

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning ремастеринг приключенческой RPG-игры, появившейся в 2012 году для последнего поколения, выйдет на рынок 11 августа для ПК, PS4 и Xbox 1. Утечка произошла через Microsoft Store до того, как это было официально объявлено.
SM News вчера в 10:55
2
Общество

В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
83
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 03 июня в 02:30
3,2K
Общество

Русскоязычная община в США создает патрули для защиты от мародеров

Русскоязычная община в Бруклине организовывает патрули для борьбы с мародерами, которые скрываются среди протестующих.
Газета.Ru вчера в 15:35
62
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
2,3K
Культура

Слухи: второй сезон «Сокола и Зимнего солдата» получит другое название

Один из проверенных голливудских инсайдеров Чарльз Мерфи в своем подкасте пролил немного света на события «Сокола и Зимнего солдата», рассказав, что в конце первого сезона герои настолько изменятся, что продолжение, возможно, получит другое название.
Киноафиша России вчера в 06:28
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