Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня

Если соглашение будет окончательно подтверждено, встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня, рассказали источники агентства. О том, что встреча может состояться в субботу, 6 июля, также сообщили со ссылкой на источники алжирский телеканал Ennahar TV и российское агентство ТАСС.
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Министерская встреча ОПЕК+ пройдет 6 июня

Газета.Ru02:59

Обе министерские встречи ОПЕК пройдут в один день

ТАСС02:21

Главные новости к утру 5 июня

Коммерсантъ00:00

ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

Комсомольская правдавчера в 22:42

СМИ: ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

Московский Комсомолецвчера в 22:32

Названа новая дата встречи стран ОПЕК+

Lenta.ruвчера в 22:21

Bloomberg назвал новую дату встречи стран ОПЕК+

РБКвчера в 21:40
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,79 рубля, опустившись на 36 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
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Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальностью стрельбы 7 км

Известия 03:34
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Общество

Билл Гейтс высказался о теории «чипирования» человечества

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории о "чипировании" людей через прививки от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:37
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Шоу-бизнес

Кирилл Андреев из «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в молодости имел роман с Жанной Фриске.
Культуромания вчера в 12:40
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Политика

В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском вчера в 15:56
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились более 97 тысяч человек

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 03:37
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Происшествия

Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ вчера в 15:10
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Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
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Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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Здоровье

Томский губернатор заявил о халатности врачей с коронавирусом

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о том, что "халатное отношение" некоторых врачей к правилам безопасности привело к заражению коронавирусом целых отделений.
REGNUM 03:07
33
Здоровье

Главный инфекционист края объявила о выходе на плато

Главный инфекционист минздрава Красноярского края Елена Тихонова объявила о выходе региона на плато по заболеваемости коронавирусом.
ДЕЛА.ru 03:09
Футбол

Караев пополнит состав «Урала». Зимой игрок был на просмотре в ЦСКА

Матч ТВ 03:40
Культура

Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов

В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру вчера в 14:10
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Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
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Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Общество

Путин объявил ЧС в Норильске из-за разлива топлива

Президент России согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального характера в зоне утечки нефтепродуктов на Норильской ТЭЦ.
Невские Новости 03 июня в 10:20
2,2K
Политика

Беспорядки в городах США. Главное

РБК вчера в 03:17
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
1,2K
Общество

В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
211
Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Хоккей

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

Алексей Кудашов покинул должность главного тренера сборной России по хоккею, на этом посту специалиста сменил Валерий Брагин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости 02:01
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
1,5K
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
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Армия и оружие

NI назвал преимущества подлодок проекта «Борей-А»

В США оценили преимущества новой российской подводной лодки проекта "Борей-А". Речь идет о "Князе Владимире", построенном на Севмаше.
Российская газета 03:32
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Экономика

Дошли до выручки: оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%

По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия вчера в 17:01
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Общество

Число заболевших COVID-19 в России приблизилось к 450 тыс

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 8726 человек, сообщил оперативный штаб.
РБК 03:37
Политика

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru вчера в 13:14
266
Общество

МЧС включит сирены и прервёт передачи телеканалов по всей России

Министерство чрезвычайных ситуаций впервые проведёт комплексные проверки готовности систем оповещения на всей территории России в октябре этого года.
SmolDaily 02:10
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