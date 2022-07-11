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Bloomberg: высокие цены на газ в Европе могут продержаться еще два года

Обозреватель Bloomberg
 Хавьер Блас заявил, что высокие цены на топливо в Европе могут продержаться еще около двух лет.
Газета.Ru
По оценкам Х. Бласа, цены на газ в Европе сейчас ниже мартовского уровня, однако ситуация на рынке говорит о более длительном сбое, чем эксперты предполагали в феврале.
Neftegaz.ru
"Тогда рынок газа рассчитывал, что кризис будет кратковременным и продлится, возможно, несколько месяцев, но сейчас все сигнализирует о крайней опасности для следующей зимы и, все больше, для 2024 года", - написал Блас.
ТАСС
В марте 2022 года на фоне украинского кризиса стоимость газа в Европе достигла рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров.
Рамблер

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