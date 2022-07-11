"Тогда рынок газа рассчитывал, что кризис будет кратковременным и продлится, возможно, несколько месяцев, но сейчас все сигнализирует о крайней опасности для следующей зимы и, все больше, для 2024 года", - написал Блас.
С началом "газовых суток" (07:00 мск.) прекратились поставки топлива по ключевому маршруту из России в Европу — "Северному потоку", свидетельствуют данные оператора магистрали — компании Nord Stream AG.
Главное управление Китая по контролю и регулированию рынка наложило штрафы на технологических гигантов Alibaba и Tencent, а также ряд других компаний за несоблюдение антимонопольных правил о раскрытии транзакций.