Lenta.ruBloomberg выяснил, что ЕК ухудшила прогноз по инфляции и росту экономикиЕвропейская комиссия (ЕК), исполнительный орган ЕС, ухудшила прогноз по инфляции и росту экономики региона в 2022-2023 годах из-за конфликта на Украине.Lenta.ruСогласно обновленным ожиданиям, восстановление ВВП после пандемии коронавируса будет слабее, а инфляция вырастет больше, чем ожидалось ранее.РБКЕврокомиссия ожидает, что ВВП еврозоны в 2022 году вырастет на 2,6% (в майском прогнозе планировался рост на 2,7%), в 2023-м — на 1,4% вместо 2,3%. Инфляция в 2022 году составит 7,6% вместо 6,1%, в 2023-м — 4% против прежних 2,7%.News.ruКак сообщает Bloomberg, Еврокомиссия делает выводы в том числе на фоне увеличившихся цен, сдерживающих потребительский спрос, а также опасений нехватки энергии зимой из-за уменьшения импорта газа.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuPravda.RuЭкономика сегодняПолитическая ЭкспертизаOAnewsФАНВечерняя МоскваНародные новостиРБКПодробнее о событииBloomberg: экономический прогноз еврозоны ухудшился из-за ситуации на УкраинеМосковский Комсомолец03:52Bloomberg выяснил, что ЕК ухудшила прогноз по инфляции и росту экономикиLenta.ru03:51Bloomberg узнал об ухудшении прогноза по инфляции в Евросоюзе из-за УкраиныВ Татарстане21:14Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз ЕС из-за УкраиныФАН02:16Bloomberg сообщил об ухудшении прогноза по инфляции в Евросоюзе из-за УкраиныГазета.Ru01:46Агентство Bloomberg: экономический прогноз еврозоны ухудшен из-за УкраиныЭкономика сегодня02:30Bloomberg узнал об ухудшении прогноза по инфляции в ЕС из-за УкраиныРБК20:10Показать ещёОценить139Поделиться