Еврокомиссия

, что ВВП еврозоны в 2022 году вырастет на 2,6% (в майском прогнозе планировался рост на 2,7%), в 2023-м — на 1,4% вместо 2,3%. Инфляция в 2022 году составит 7,6% вместо 6,1%, в 2023-м — 4% против прежних 2,7%.