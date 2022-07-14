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Bloomberg выяснил, что ЕК ухудшила прогноз по инфляции и росту экономики

Европейская комиссия (ЕК), исполнительный орган ЕС, ухудшила прогноз по инфляции и росту экономики региона в 2022-2023 годах из-за конфликта на Украине.
Lenta.ru
Согласно обновленным ожиданиям, восстановление ВВП после пандемии коронавируса будет слабее, а инфляция вырастет больше, чем ожидалось ранее.
РБК
Еврокомиссия ожидает
, что ВВП еврозоны в 2022 году вырастет на 2,6% (в майском прогнозе планировался рост на 2,7%), в 2023-м — на 1,4% вместо 2,3%. Инфляция в 2022 году составит 7,6% вместо 6,1%, в 2023-м — 4% против прежних 2,7%.
News.ru
Как сообщает Bloomberg, Еврокомиссия делает выводы в том числе на фоне увеличившихся цен, сдерживающих потребительский спрос, а также опасений нехватки энергии зимой из-за уменьшения импорта газа.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Bloomberg: экономический прогноз еврозоны ухудшился из-за ситуации на Украине
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Bloomberg узнал об ухудшении прогноза по инфляции в Евросоюзе из-за Украины
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