В дизайне шоу-кара объединены черты новейшего серийного кроссовера Cadillac Lyriq (в том числе необычная форма задних фонарей), а также классических моделей Cadillac V-16 «тридцатых» годов и Cadillac Eldorado Brougham 1957 года, которые в те времена считались чуть ли не самыми престижными на рынке.