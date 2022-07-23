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Bloomberg заметил почти двукратный рост поставок нефти с Ближнего Востока в Европу

Поставки нефти с Ближнего Востока могли увеличиться до 2,2 млн барр. в сутки, сообщает
 Bloomberg.
РБК
Ближний Восток нарастил экспорт своей нефти в Европу из-за европейских санкций против российского топлива, передает Bloomberg на основе данных движения танкеров.
Радио Sputnik
В общей сложности танкеры, которые шли из Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал, перевозили около 1,2 млн баррелей нефти в сутки.
Коммерсантъ
В Госдепе также заявляли о наличии у Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта возможностей нарастить добычу.
РБК

Подробнее о событии

Bloomberg заметил почти двукратный рост поставок нефти с Ближнего Востока в Европу
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