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Bloomberg: западные банки несут серьезные потери из-за ухода с российского рынка

Укрепление рубля стало головной болью для западных банков, пишет
 Bloomberg.
РИА Новости
Как отмечает Bloomberg, покинувшие Российскую Федерацию иностранные компании терпят огромные убытки.
ТК Звезда
По словам исполнительного директора австрийского Raiffeisen Bank Иоганна Штробля, для решивших ликвидировать свой бизнес в РФ крепкий рубль стал «головной болью».
Национальная служба новостей
В частности, банк Societe Generale потерял 3,3 млрд евро, а UniCredit — 2 млрд евро.
ФАН

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