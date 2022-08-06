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Bloomberg: западные банки несут серьезные потери из-за ухода с российского рынка

Укрепление рубля стало головной болью для западных банков, пишет
 Bloomberg.
РИА Новости
Как отмечает Bloomberg, покинувшие Российскую Федерацию иностранные компании терпят огромные убытки.
ТК Звезда
Термин "головная боль", говоря о рубле, в интервью агентству использовал исполнительный директор австрийского Raiffeisen Bank Иоганн Штробль.
Life.ru
В частности, французская Societe Generale потеряла 3,3 млрд евро по итогам продаж своих активов в России.
Infinica

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