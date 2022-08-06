Бывшая посол самопровозглашенной республики Косово в США Влера Читаку сообщила, что корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова находится в Косово под стражей местных самопровозглашенных властей.
Впервые исследователи из Института Вейцмана в Израиле обнаружили, что стволовые клетки мыши могут самостоятельно собираться в полностью синтетические эмбриональные структуры, т.е. без участия яйцеклетки или сперматозоида.
Руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова напомнила, что россияне имеют право по закону устроить себе выходной 1 сентября, чтобы отвести детей в школу на День знаний.
Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom предсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому трагический конец и заявил, что его политическая карьера подходит к концу.