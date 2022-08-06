BFM.ruBloomberg: западные банки несут серьезные потери из-за ухода с российского рынкаУкрепление рубля стало головной болью для западных банков, пишет Bloomberg.РИА НовостиКак отмечает Bloomberg, покинувшие Российскую Федерацию иностранные компании терпят огромные убытки.ТК ЗвездаТермин "головная боль", говоря о рубле, в интервью агентству использовал исполнительный директор австрийского Raiffeisen Bank Иоганн Штробль.Life.ruВ частности, французская Societe Generale потеряла 3,3 млрд евро по итогам продаж своих активов в России.InfinicaЧитать далееСвернутьYakutsk.ruYakutsk.ruЦарьградРЕН ТВLife.ruТК ЗвездаЭкономика сегодняГазета.RuПрофильИзвестияЯмал-МедиаREGNUMKazanfirst.ruOm1.ruВечерняя МоскваИноСМИФАНПодробнее о событииBloomberg: укрепление рубля стало головной болью для западных банковLenta.ru5 августа в 03:44Bloomberg: укрепление рубля стало «головной болью» для западных банковМосковский Комсомолецвчера в 00:50Bloomberg: укрепление рубля стало еще одной головной болью западных банковКомсомольская правда5 августа в 07:24Bloomberg: окрепший рубль стал неприятным сюрпризом для западных банковЭкономика сегодня5 августа в 06:44Bloomberg: крепкий рубль стал головной болью для западных банковInfinica5 августа в 05:04Ралли рубля — головная боль для застрявших в России банковProfinance.ru5 августа в 04:51Оставшиеся в РФ банки столкнулись с проблемой «крепкого» рубля — BloombergИА Красная Веснавчера в 09:49Показать ещёОценить2,4KПоделиться