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Bloomberg: запрет на покупку недвижимости в ЕС для россиян исключили из проекта санкций

Запрет на покупку россиянами недвижимости на территории Евросоюза исключен из последней версии проекта новых санкций ЕС против России, передает Блумберг со ссылкой на источники.
РИА Новости
По информации Bloomberg
, меру исключили из последней редакции соответствующего текста под давлением со стороны властей Кипра.
Online47.ru
В начале мая стало известно, что Еврокомиссия передала Совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России, который будет включать ограничения на импорт российской нефти.
Lenta.ru
Европейские государства из-за разногласий уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций, который включает полное или частичное эмбарго на поставки российской нефти.
РИА Новости

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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
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