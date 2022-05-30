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Bloomberg: запрет на покупку недвижимости в ЕС для россиян исключили из проекта санкций

Запрет на покупку россиянами недвижимости на территории Евросоюза исключен из последней версии проекта новых санкций ЕС против России, передает Блумберг со ссылкой на источники.
РИА Новости
Агентство в начале мая сообщало, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает запретить продавать или передавать российским гражданам и юридическим лицам недвижимость в Евросоюзе.
РИА Новости
По информации Bloomberg
, меру исключили из последней редакции соответствующего текста под давлением со стороны властей Кипра.
Online47.ru
Европейские государства из-за разногласий уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций, который включает полное или частичное эмбарго на поставки российской нефти.
РИА Новости

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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Bloomberg: запрет на покупку недвижимости в ЕС для россиян исключили из проекта санкций
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