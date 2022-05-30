Агентство в начале мая сообщало, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает запретить продавать или передавать российским гражданам и юридическим лицам недвижимость в Евросоюзе.
Санкционные ограничения, введенные странами Запада, коснулись большинства бизнесменов в России, однако порядка 75% приспособились к новым условиям или планируют так поступить, на это указывают результаты исследования текущего состояния российского бизнеса, на которые сослался институт уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Салон LADA Vesta FL официально до сих пор не рассекречен, но внешне модель серьезно эволюционировала: появилась светодиодная оптика и новая решетка радиатора (ячеистая в версиях Cross), передний бампер стал чуть рельефнее, а серебристые молдинги спереди — массивнее.
Специалисты научного центра «Прикладная химия» (ГИПХ, Государственный институт прикладной химии), входящего в госкорпорацию Ростех, сообщили о создании нового вида ракетного топлива, которое на порядок ниже используемых по токсичности.