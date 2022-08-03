В среду стало известно, что депутаты от КПРФ подготовили законопроект о запрете для ряда лиц, в том числе президента РФ, депутатов Госдумы, сенаторов и министров, владеть недвижимостью в странах-членах НАТО и государствах-кандидатах на вступление в альянс "Внесенный в Госдуму законопроект отвечает интересам национальной безопасности России.