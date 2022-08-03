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Bloomberg заявил, что нефть из РФ перегружают в порту Египта для обхода санкций Запада

Нефть из России в обход санкций перегружают в небольшом египетском порту, сообщает агентство Bloomberg, указывая на данные отслеживания судов.
Газета.Ru
По информации издания, 24 июля в Эль-Хамра было доставлено около 700 тысяч баррелей российской нефти.
Lenta.ru
Речь идет о небольшом порте Эль-Хамра, расположенном в дельте Нила.
Газета.Ru
Эль-Хамра является небольшим нефтеналивным портом, с шестью резервуарами, способными вместить до 1,5 млн баррелей сырой нефти.
Газета.Ru

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Bloomberg: нефть из России в обход санкций перегружают в небольшом египетском порту
Газета.Ru15:24
Bloomberg: российскую нефть перегружают в небольшом порту Египта для обхода санкций
Коммерсантъ12:45
Bloomberg заявил, что нефть из РФ перегружают в порту Египта для обхода санкций Запада
Lenta.ru12:44
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