Санкции Канады, Евросоюза, Великобритании делают невозможной поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии, заявил "Газпром" в официальном Telegram-канале.
Полковнику Ольге Качуре (позывной Корса), которая была командиром реактивного артиллерийского дивизиона ДНР и погибла 29 июля на Украине, присвоили звание Героя республики посмертно, следует из указа, подписанного главой ДНР Денисом Пушилиным.
В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей, следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации постановления правительства.
В среду стало известно, что депутаты от КПРФ подготовили законопроект о запрете для ряда лиц, в том числе президента РФ, депутатов Госдумы, сенаторов и министров, владеть недвижимостью в странах-членах НАТО и государствах-кандидатах на вступление в альянс "Внесенный в Госдуму законопроект отвечает интересам национальной безопасности России.