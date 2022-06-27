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Bloomberg заявил, что в ночь на 27 июня в России наступил первый с 1918 года дефолт

Агентство Bloomberg
 сообщило о наступившем в России дефолте по суверенному долгу в иностранной валюте.
Lenta.ru
Отмечается, что льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям России истёк.
RT на русском
В то же время агентство указывает, что в условиях масштабных санкций, двузначной инфляции и экономического спада дефолт пока мало что значит для россиян и носит символический характер.
Daily Storm
Глава Минфина Антон Силуанов ранее на минувшей неделе отказался считать дефолтом прекращение выплат по российскому госдолгу в валюте, заявив, что Москва «предпринимает все возможные действия, чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов».
Forbes

Подробнее о событии

Bloomberg заявило о наступлении «дефолта» в России в ночь на 27 июня
РИА Новости23:40
Bloomberg сообщил о произошедшем в России дефолте по валютным долговым обязательствам
Интерфакс22:35
Bloomberg сообщил о наступлении дефолта России по внешнему долгу впервые с 1918 года
Forbes21:42
Bloomberg заявил, что в ночь на 27 июня в России наступил первый с 1918 года дефолт
Lenta.ru22:02
Bloomberg: Россия допустила дефолт
Коммерсантъ20:30
Bloomberg сообщил о наступившем в России дефолте
РБК20:05
Bloomberg: в Российской Федерации наступил дефолт
Газета.Ru20:03

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