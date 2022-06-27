Глава Минфина Антон Силуанов ранее на минувшей неделе отказался считать дефолтом прекращение выплат по российскому госдолгу в валюте, заявив, что Москва «предпринимает все возможные действия, чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов».
"Мы очень надеемся, что к моменту окончания военных действий, к моменту окончания всех трибуналов и судов наконец-то волеизъявление народа Донбасса, ДНР будет услышано на референдуме и мы войдем в состав своей большой Родины - Российской Федерации.