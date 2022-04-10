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Bloomberg заявил об исчезновении поддержки 5 миллионов безработных в Великобритании

Безработные британцы оказались в наиболее сложной ситуации на фоне роста цен на электроэнергию и продукты питания из-за санкций против России, сообщает агентство Bloomberg
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РИА Новости
Как пишет агентство Bloomberg, в конце марта британский канцлер казначейства Риши Сунак пообещал финансово поддержать работающих британцев.
Pravda.Ru
Европейцам, как отмечает издание, действительно пришлось увеличить расходы, однако "ни одна крупная экономика не оставляет свое безработное население в настолько уязвимом положении".
РИА Новости
С 1 апреля, как отмечает агентство, британцы вынуждены тратить больше на оплату коммунальных услуг из-за роста цен на газ и электроэнергию на 54%.
News.ru

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