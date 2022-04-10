"Если предприятие VK Terminal Services, которое обеспечивает хранение аммиака, останется без газа пропана и будет отключено от электричества, безопасное хранение станет невозможным", - приводятся в сообщении его слова.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках расследования уголовного дела установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российским военнослужащим", - говорится в сообщении.