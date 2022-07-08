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Bloomberg заявил об усилении энергетического кризиса в ФРГ из-за уровня воды в Рейне

Рекордное за 15 лет обмеление реки Рейн стало новой причиной обострения энергетического кризиса в Европе.
Lenta.ru
Из-за обмеления на баржи теперь не могут загружать столько же энергетического угля как раньше: например, судно вместимостью 2500 тонн сможет взять на борт лишь 1600 тонн.
Lenta.ru
Немецкие энергетические компании уже начали подготовку к зиме, но длительная засуха может привести к задержкам в поставках ресурсов.
РИА Новости
В настоящее время Германия рассматривает возможность возвращения в работу остановленных угольных электростанций, поскольку цены на электроэнергию подскочили до рекордного уровня.
Neftegaz.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: энергетический кризис в ФРГ усиливается низким уровнем воды в Рейне
RuNews24.ru08:01
Bloomberg: низкий уровень воды в Рейне усиливает энергокризис в Европе
Московский Комсомолец08:32
Bloomberg рассказал о новой энергетической угрозе Германии
ИА Красная Весна08:06
Bloomberg: Европа лишается угля из-за обмелевшего Рейна в Германии
Pravda.Ru08:06
Bloomberg заявил об усилении энергетического кризиса в ФРГ из-за уровня воды в Рейне
Lenta.ru08:51
Bloomberg сообщило, что низкий уровень воды в реке Рейн усиливает кризис в Германии
Газета.Ru07:48
Bloomberg: низкий уровень воды в Рейне усиливает энергический кризис в Германии
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