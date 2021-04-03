В Киеве назвали учения НАТО Defender Europe 2021 отработкой войны с Россией

Представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что его страна вместе с военным блоком НАТО в рамках учений Defender Europe 2021 будет отрабатывать «войну с Россией».