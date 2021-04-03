Bloomberg заявил об ускорении темпов восстановления экономики России
В России темпы восстановления экономики после пандемии заметно ускорились за счет отказа правительства от введения повторного карантина. Ситуацию прокомментировали обозреватели Bloomberg.В источнике
С чего всё началось
Экономика России восстанавливается от коронавирусной рецессии на фоне решения властей не вводить еще один общенациональный карантин, пишет Bloomberg
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