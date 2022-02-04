Газета.RuBloomberg заявил о неуязвимости России перед санкциями ЗападаСанкции Запада не могут нанести существенный урон российской экономике, уверены аналитики агентства Bloomberg.Газета.RuРоссийским властям удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик и добиться профицита бюджета.Lenta.ru"Россия намного лучше готова к санкциям, чем раньше, по крайней мере по макропоказателям", — заявила в комментарии к статье старший экономист БКС Наталья Лаврова.РИА НовостиТакже журналисты обращают внимание, что Россия все больше сокращает зависимость от доллара, переведя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, в частности в евро и юань.Российская газетаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuНезависимая ПрессаИноСМИЦензуры.НетИзвестияРамблерУтроЦарьградИА Красная ВеснаКомсомольская правдаMockva.ruАБНРЕН ТВПодробнее о событииBloomberg: Россия отгородилась «финансовой крепостью» от западных санкцийНациональная служба новостей05:07Bloomberg считает, что Россия способна пережить новые западные санкции без особых потерьLenta.ru10:55Bloomberg: финансовые показатели России не позволяют администрации США рассчитывать на успех санкционной политикиРадио Sputnik06:55Bloomberg: Россия возвела «финансовую крепость» против санкций ЗападаКомсомольская правда06:34Bloomberg: благодаря своей «финансовой крепости» РФ переживёт новые санкцииPravda.Ru05:47Bloomberg заявил о неуязвимости России перед санкциями ЗападаГазета.Ru14:16Bloomberg: Россия построила «финансовую крепость» против новых западных санкцийРИА Новости04:37Показать ещёОценить347Поделиться