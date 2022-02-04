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Bloomberg заявил о неуязвимости России перед санкциями Запада

Санкции Запада не могут нанести существенный урон российской экономике, уверены аналитики агентства Bloomberg.
Газета.Ru
Российским властям удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик и добиться профицита бюджета.
Lenta.ru
"Россия намного лучше готова к санкциям, чем раньше, по крайней мере по макропоказателям", — заявила в комментарии к статье старший экономист БКС Наталья Лаврова.
РИА Новости
Также журналисты обращают внимание, что Россия все больше сокращает зависимость от доллара, переведя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, в частности в евро и юань.
Российская газета

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