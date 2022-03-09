ИзвестияBloomberg заявил о панике среди британцев из-за роста цен на фастфудВ Великобритании началась паника среди жителей из-за скачка цен на продовольственные продукты и фастфуд.ИзвестияМногие сети, предлагающие сэндвичи, и частные магазины уже подняли цены и борются с новым скачком цен на ингредиенты.Евразия DailyРуководство компании Crosstown, которая занимается реализацией пончиков, мороженого, печенья и кофе, может начать закрывать магазины в менее прибыльные дни недели.Solenka.infoСогласно сведениям Greggs Plc, в ближайшее время рост цен не остановится.Политическая ЭкспертизаЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияSolenka.infoiReactorМолваРЕН ТВОбщественная служба новостейNewInformYakutsk.ruПолитическая ЭкспертизаГЛАС.RUПодробнее о событииBloomberg (США): в Британии стремительный рост цен на сэндвичи ударил по жителям пригородовИноСМИ03:22Bloomberg заявил о панике среди британцев из-за роста цен на фастфудИзвестия08:04Bloomberg: жители Великобритании впадают в панику из-за резкого роста цен сэндвичейFBM.ru07:45Bloomberg: жители Британии шокированы резким скачком цены на сэндвичиNVL05:58Bloomberg: британцы впадают в панику из-за резкого роста цен на сэндвичиПолитическая Экспертиза05:50Bloomberg: жители Великобритании впадают в панику из-за резкого роста цен на сэндвичиSolenka.info04:49Bloomberg сообщил о панике среди британцев из-за роста цен на фастфудРЕН ТВ08:29Показать ещёОценить644Поделиться