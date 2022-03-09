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Bloomberg заявил о панике среди британцев из-за роста цен на фастфуд

В Великобритании началась паника среди жителей из-за скачка цен на продовольственные продукты и фастфуд.
Известия
Многие сети, предлагающие сэндвичи, и частные магазины уже подняли цены и борются с новым скачком цен на ингредиенты.
Евразия Daily
Руководство компании Crosstown, которая занимается реализацией пончиков, мороженого, печенья и кофе, может начать закрывать магазины в менее прибыльные дни недели.
Solenka.info
Согласно сведениям Greggs Plc, в ближайшее время рост цен не остановится.
Политическая Экспертиза

Подробнее о событии

Bloomberg (США): в Британии стремительный рост цен на сэндвичи ударил по жителям пригородов
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