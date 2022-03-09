ФРГ является основным препятствием в вопросе отключения Сбербанка от SWIFT, страна также выражала обеспокоенность из-за возможного ограничения доступа РФ к портам, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированных дипломатов и попавшие в его распоряжение документы.
Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором отменяется налог на добавленную стоимость (НДС) на покупку физлицами драгоценных металлов в слитках с изъятием из хранилищ банков, сообщил ТАСС.
В заявлении добавляется, что у вкладчиков будет возможность открывать новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.