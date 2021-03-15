Директор по маркетингу Ашот Арутюнян в интервью "АВТОСТАТ" дал аккуратный прогноз по рынку грузовых автомобилей и рассказал о состоянии ПАО "КамАЗ" Рынок грузовиков в РФ в 2021 году начнет восстанавливаться и будет лучше, чем в 2020 году.
В обновленный совет директоров "Детского мира" вошли четверо представителей Altus Capital, владеющей 25% акций компании (бенефициарами этого пакета Altus называла главу ПАО "Полюс" Павла Грачева и старшего вице-президента по финансам и стратегии Михаила Стискина).
Оппозиционер Алексей Навальный содержится в исправительной колонии №2 (ИК-2) в городе Покрове Владимирской области, говорится в письме 235-го гарнизонного суда с просьбой об участии политика в суде 16 марта.