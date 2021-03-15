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BFM.ru
BFM.ru

Bloomberg заявил о планах Банка России поднять ключевую ставку

ЦБ РФ может поднять до конца 2021 года ключевую ставку с текущих 4,25% до 5,5% или даже 6% на фоне роста инфляции и государственных расходов. Об этом пишет Bloomberg.В источнике
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