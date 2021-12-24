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Bloomberg заявил о продолжающемся стягивании войск России к границам Украины

Россия продолжает стягивать танки, артиллерию и системы противовоздушной обороны к границам Украины, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на снимки со спутника, полученные оборонно-разведывательной компанией Janes.
Ведомости
По данным Совета безопасности и обороны Украины, сейчас на расстоянии 200 км от украинских границ находятся около 122 000 российских военнослужащих.
Ведомости
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину.
РИА Новости
Американская разведка, которой в прошлом месяце поделились с европейскими союзниками, показала, что Россия, возможно, планирует вторжение в Украину уже в следующем месяце с участием до 175 тыс. военнослужащих.
Интерфакс

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