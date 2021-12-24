Американская разведка, которой в прошлом месяце поделились с европейскими союзниками, показала, что Россия, возможно, планирует вторжение в Украину уже в следующем месяце с участием до 175 тыс. военнослужащих.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что считает эмоциональной несдержанностью слова прошедшей на пресс-коференцию с президентом России Владимиром Путиным журналистки из Кургана о ПЦР-тесте.
Мосгорсуд приговорил к четырем годам лишения свободы студента Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Матвея Юферова, за осквернение изображения ветерана Великой Отечественной войны в столичном районе Измайлово.
Ученые рекомендую людям, несмотря на то, что «Омикрон» считается менее серьезным вариантом COVID-19, соблюдать меры профилактики и проходить вакцинацию, чтобы сберечь себя от осложнений и неприятных последствий.