RT на русскомBloomberg заявил о возможности дефолта России по внешнему долгуРоссия находится «в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу из-за наложенных странами Запада ограничений.RT на русскомОтмечается, что в ночь на понедельник истекает льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям.RT на русскомВ апреле США запретили России обслуживать внешний долг, не продлив лицензию, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи.РБКСилуанов сказал: «И дальше будем платить в рублях с конвертацией в валюту».Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьКапитал страныКапитал страныАфиша DailyПятый каналТелеканал 360°Life.ruDaily StormREGNUMРБКГазета.RuБлокнот.руMASHСвойкировский.рфЮгополисАМИТЕЛВечерняя МоскваKazanfirst.ruАбзацМолваПодробнее о событииBloomberg: России осталось несколько часов до дефолтаSmotrim.ru10:00Bloomberg заявил о нескольких часах до дефолта РоссииРИА Новости10:40Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолтаРамблер10:07Bloomberg заявил о возможности дефолта России по внешнему долгуRT на русском11:42Агентство Bloomberg заявило, что до дефолта России осталось несколько часовЕвразия Daily08:50Bloomberg сообщил о нескольких часах до дефолта РоссииРБК07:21Россия движется к дефолту, поскольку срок платежа приближается — FTProfinance.ru24 июня в 07:04Показать ещёОценить5,5KПоделиться