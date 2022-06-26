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Bloomberg заявил о возможности дефолта России по внешнему долгу

Россия находится «в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу из-за наложенных странами Запада ограничений.
RT на русском
Отмечается
, что в ночь на понедельник истекает льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям.
RT на русском
В апреле США запретили России обслуживать внешний долг, не продлив лицензию, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи.
РБК
Силуанов сказал: «И дальше будем платить в рублях с конвертацией в валюту».
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Bloomberg: России осталось несколько часов до дефолта
Smotrim.ru10:00
Bloomberg заявил о нескольких часах до дефолта России
РИА Новости10:40
Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта
Рамблер10:07
Bloomberg заявил о возможности дефолта России по внешнему долгу
RT на русском11:42
Агентство Bloomberg заявило, что до дефолта России осталось несколько часов
Евразия Daily08:50
Bloomberg сообщил о нескольких часах до дефолта России
РБК07:21
Россия движется к дефолту, поскольку срок платежа приближается — FT
Profinance.ru24 июня в 07:04

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