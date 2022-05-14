Lenta.ruBloomberg заявило о разработке в ЕС плана покупки российского газа без нарушения санкцийКак уточнило издание, ЕС разработал план покупки российского газа без нарушения санкций.Lenta.ruНа закрытом заседании исполнительный орган ЕС сообщил правительствам, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и дает разрешение на покупку газа в соответствии с санкциями.Газета.RuРоссия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро.РИА НовостиРяд европейских компаний при этом отметили, что продолжат покупать газ у России даже при условии открытия счета в Газпромбанке.РБКЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВВечерняя МоскваREGNUMИзвестияГазета.RuReadovka NewsИА Красная ВеснаЭкономика сегодняЭ ВестиFrank MediaЦентральная Служба НовостейФАНNewInformKrasnoyarskmedia.ruПодробнее о событииBloomberg: ЕС разработал план покупки российского газа без нарушения санкцийГазета.Ru02:54Bloomberg: Евросоюз придумал план покупки газа из России без нарушения санкцийИзвестия02:50Евросоюз разработал план покупки российского газа без нарушения санкцийРЕН ТВ18:55Bloomberg: в ЕС разработали план покупки газа из РФ без нарушения санкцийOnline47.ru20:20Bloomberg: ЕС разработал план покупки российского газа без нарушения санкцийМосковский Комсомолец19:37Еврокомиссия предложит странам план по покупке российского газа без нарушения санкцийЭкономика сегодня02:43Bloomberg заявило о разработке в ЕС плана покупки российского газа без нарушения санкцийLenta.ru18:01Показать ещёОценить513Поделиться