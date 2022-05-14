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Bloomberg заявило о разработке в ЕС плана покупки российского газа без нарушения санкций

Как уточнило издание, ЕС разработал план покупки российского газа без нарушения санкций.
Lenta.ru
На закрытом заседании исполнительный орган ЕС сообщил правительствам, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и дает разрешение на покупку газа в соответствии с санкциями.
Газета.Ru
Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро.
РИА Новости
Ряд европейских компаний при этом отметили, что продолжат покупать газ у России даже при условии открытия счета в Газпромбанке.
РБК

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