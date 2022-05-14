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Bloomberg заявило о разработке в ЕС плана покупки российского газа без нарушения санкций

Как уточнило издание, ЕС разработал план покупки российского газа без нарушения санкций.
Lenta.ru
По информации издания, Европейская комиссия на закрытом заседании сообщила правительствам, что не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и приобретать газ в соответствии с санкциями.
Московский Комсомолец
Согласно правилам, веденным по поручению Владимира Путина, компании из «недружественных» стран для оплаты за газ должны открыть валютные счета в Газпромбанке.
Московский Комсомолец
После оплаты банк переведет евро и доллары в российскую валюту на бирже и рассчитается с основным поставщиком газа — ПАО «Газпром».
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Bloomberg: ЕС разработал план покупки российского газа без нарушения санкций
Московский Комсомолец19:37
Евросоюз разработал план покупки российского газа без нарушения санкций
РЕН ТВ18:55
Bloomberg заявило о разработке в ЕС плана покупки российского газа без нарушения санкций
Lenta.ru18:01
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