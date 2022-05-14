США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире "Соловьев Live".
Автоспецилист Баканов в беседе с редакцией «Газета.Ru» сообщил, что по причине постоянного повышения цен на расходные материалы российские автомобилисты будут постепенно переходить от использования брендовых масел зарубежных марок на качественные аналоги из других стран.