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Bloomberg заявило о разработке в ЕС плана покупки российского газа без нарушения санкций

Как уточнило издание, ЕС разработал план покупки российского газа без нарушения санкций.
Lenta.ru
По информации издания, Европейская комиссия на закрытом заседании сообщила правительствам, что не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и приобретать газ в соответствии с санкциями.
Московский Комсомолец
Согласно новым правилам, европейские компании обязаны открывать валютные счета в Газпромбанке.
Lenta.ru
После оплаты банк переведет евро и доллары в российскую валюту на бирже и рассчитается с основным поставщиком газа — ПАО «Газпром».
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Bloomberg: В ЕС прорабатывают план по закупке российского газа в обход санкций
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Bloomberg: ЕС разработал план покупки российского газа без нарушения санкций
Московский Комсомолец19:37
Евросоюз разработал план покупки российского газа без нарушения санкций
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Bloomberg заявило о разработке в ЕС плана покупки российского газа без нарушения санкций
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