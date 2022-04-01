РИА НовостиBloomberg: жители Британии обеднели за одну ночь из-за энергетического кризисаАгентство Блумберг опубликовало материал об "обнищании миллионов британцев за одну ночь", в котором описало наступление кризиса в стране.РИА НовостиВ ближайшее время жители Британии будут перед выбором сохранить семейный бюджет или жить в теплом помещении.Уфимские ЗаметкиBloomberg прогнозирует рост среднего годового счета за электроэнергию на 693 фунта стерлингов (около 77 тысяч рублей).Lenta.ru"Начиная с пятницы многие абоненты могут увидеть, что стоимость газа выросла на 81 процент, а цены на электричество подскочили на 36 процентов", — указывается в статье.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиРЕН ТВКомсомольская правдаЭкономика сегодняФАНLive24Уфимские ЗаметкиЦарьградDeita.ruГлавный региональныйПодробнее о событииBloomberg: энергетический кризис за одну ночь привел к обнищанию миллионов британцевКомсомольская правда19:53Bloomberg: жители Британии обеднели за одну ночь из-за энергетического кризисаРИА Новостивчера в 13:16Bloomberg: жители Великобритании обеднели всего за одну ночь из-за энергетического кризисаBanki Loansвчера в 14:53Bloomberg: энергетический кризис привел к обнищанию британцев за одну ночьRuNews24.ruвчера в 14:16Bloomberg раскрыл подробности обнищания британцев из-за санкцийМосковский Комсомолецвчера в 13:33Bloomberg: британцы обеднели за одну ночь из-за энергетического кризисаОбщественная служба новостейвчера в 13:28Bloomberg: граждане Великобритании за ночь обнищали из-за энергетического кризисаФАНвчера в 15:15Показать ещёОценить1KПоделиться