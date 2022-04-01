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Bloomberg: жители Британии обеднели за одну ночь из-за энергетического кризиса

Агентство Блумберг опубликовало материал об "обнищании миллионов британцев за одну ночь", в котором описало наступление кризиса в стране.
РИА Новости
В ближайшее время жители Британии будут перед выбором сохранить семейный бюджет или жить в теплом помещении.
Уфимские Заметки
Bloomberg прогнозирует рост среднего годового счета за электроэнергию на 693 фунта стерлингов (около 77 тысяч рублей).
Lenta.ru
"Начиная с пятницы многие абоненты могут увидеть, что стоимость газа выросла на 81 процент, а цены на электричество подскочили на 36 процентов", — указывается в статье.
РИА Новости

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