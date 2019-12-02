Энергетика
Lenta.ruПредсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США
Общая добыча нефти в США остановит свой неудержимый рост в 2020 году и продолжит расти более сдержанными темпами. Такого мнения придерживаются министры Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:51, Ашберн
Экономика
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Происшествия
В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами
Общество
Двое чиновников уволены из правительства Кузбасса
Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, "он уволен по собственному желанию в связи с переходом на другую работу" Исполняющим обязанности начальника управления назначен Алексей Доронгов.
Технологии
Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий
Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек.
Игры
Разрабочики Star Citizen получили от геймеров уже более $250 млн
Амбициозный проект масштабного космического симулятора Star Citizen собрал с момента старта уже более $250 млн.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар
В Санкт-Петербурге на площади 12000 кв. метров загорелся ангар. Объявлен повышенный уровень пожара.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Политика
Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Здоровье
Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ
Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.
Происшествия
Жителя Новосибирска заподозрили в убийстве пятилетней девочки
Полицейские в Новосибирске задержали мужчину по подозрению в убийстве пятилетней девочки.
Космос
Источник рассказал о планах запуска «Союзов» с Куру в 2020 году
Три пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" намечается осуществить в следующем году с космодрома Куру во Французской Гвиане, один из них - с британскими спутниками связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Культура
Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем
Футбол
Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»
Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
Наука
Новый метод позволил лучше изучить взаимодействие жидкости с твердым телом
Инфракрасный луч позволил исследовать химию взаимодействия поверхности графена с жидкостями, не разрушая систему.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
Гаджеты
Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон
СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Происшествия
В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Происшествия
Суд арестовал более 9 млн рублей бывшего губернатора Хабаровского края
Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в присвоении денег компании "Роснефть".
Футбол
Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать приз лучшему игроку Серии А»
34-летний португалец сегодня пропустил церемонию вручения «Золотого мяча».
Шоу-бизнес
Бузова переплюнула Егора Крида в борьбе за премию «Золотой хит»
Снимки появились в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой пару часов назад.
Здоровье
Близнеца из Сахалина привезут в Москву на операцию у Каабака 3 декабря
Второго девятимесячного близнеца из Сахалина планируют перевезти в Москву 3 декабря. Им с братом требуется трансплантация почек.