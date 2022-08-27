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Блумберг: Франция и Германия призвали Евросоюз продолжать выдавать визы россиянам

Франция и Германия считают, что Евросоюз должен продолжать выдавать визы россиянам, не связанным с правительством, сообщило
 Bloomberg.
РИА Новости
Ожидается, что на предстоящей встрече главы МИД стран Евросоюза обсудят "компромиссный план", предусматривающий дополнительные бюрократические процедуры для граждан РФ, желающих получить краткосрочную визу.
Life.ru
"Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений", - отмечается в документе.
Газета.Ru
Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, главы МИД ЕС будут рассматривать предложения государств Прибалтики и Финляндии о запрете выдачи шенгенских виз россиянам на неформальной встрече в Праге 30-31 августа.
ТАСС

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