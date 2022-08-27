Ожидается, что на предстоящей встрече главы МИД стран Евросоюза обсудят "компромиссный план", предусматривающий дополнительные бюрократические процедуры для граждан РФ, желающих получить краткосрочную визу.
"Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений", - отмечается в документе.
Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, главы МИД ЕС будут рассматривать предложения государств Прибалтики и Финляндии о запрете выдачи шенгенских виз россиянам на неформальной встрече в Праге 30-31 августа.
Известный военный журналист, ответственный редактор "Независимого военного обозрения" — приложения к "Независимой газете", капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин умер в Москве на 51-м году жизни, говорится в публикации.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на публикацию украинского Telegram-канала "Байрактар" заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской стороной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции.
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении с 1 июля 2022 года социальных выплат и пенсий гражданам Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, которые вынуждено покинули эти государства и прибыли в Россию.