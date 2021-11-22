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Блумберг: ОПЕК+ может поменять планы по сделке в случае использования резервов

Президент США Джо Байден готовится объявить о начале товарных интервенций из стратегического резерва нефти для снижения цен на топливо в координации с еще несколькими странами, передает агентство Bloomberg.
РИА Новости
США вместе с рядом других крупных потребителей нефти собираются провести товарную интервенцию, в ближайшие месяцы продав на рынке около 70 млн баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы снизить цены.
Коммерсантъ
США могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея, добавило агентство.
РИА Новости
Отчасти ход оправдался — после того, как 18 ноября Reuters сообщило о планах властей США задействовать стратегические резервы, цена на нефть Brent упала с $85 за баррель до $78.
Коммерсантъ

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