Президент США Джо Байден готовится объявить о начале товарных интервенций из стратегического резерва нефти для снижения цен на топливо в координации с еще несколькими странами, передает агентство Bloomberg.
США вместе с рядом других крупных потребителей нефти собираются провести товарную интервенцию, в ближайшие месяцы продав на рынке около 70 млн баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы снизить цены.
Учёные геологи из Витватерсрандского университета Южно-Африканской республики нашли доказательства того, причиной глобальной климатической катастрофы, которая произошла на Земле около 13 тысяч лет назад, было падение крупного метеорита.
Авторы письма, среди которых главные врачи и заведующие отделениями ведущих больниц страны, специализирующихся на лечении коронавируса, отмечают, что им известна позиция адресатов относительно вакцинации от COVID-19.