Новые договоренности "Газпрома" с Венгрией о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год могут говорить о стремлении страны к гибкости, сказал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.