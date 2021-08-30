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Блумберг: Россия и Венгрия договорились об условиях долгосрочных поставок российского газа

Новые договоренности "Газпрома" с Венгрией о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год могут говорить о стремлении страны к гибкости, сказал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.
ПРАЙМ
«Вместо прямого маршрута РФ — Украина — Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ будет идти по маршруту РФ — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия, значительно дольше», — заявил Макогон.
Украина.ру
Венгерское издание замечало, что желающих закупать газ через Хорватию было мало и венгерское правительство попросило госгруппу MVM заключить контракт на 1 млрд кубометров в год.
Евразия Daily
Общественная служба новостей сообщала, что на фоне заявления «Газпрома» о намерении забронировать в сентябре 4,3% дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину цены на голубое топливо в Европе вновь подскочили до предельных отметок.
Общественная служба новостей

С чего всё началось

Об этом в понедельник на своей странице в Facebook
 сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, который в Санкт-Петербурге провел рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

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