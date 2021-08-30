Новые договоренности "Газпрома" с Венгрией о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год могут говорить о стремлении страны к гибкости, сказал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.
«Вместо прямого маршрута РФ — Украина — Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ будет идти по маршруту РФ — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия, значительно дольше», — заявил Макогон.
Общественная служба новостей сообщала, что на фоне заявления «Газпрома» о намерении забронировать в сентябре 4,3% дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину цены на голубое топливо в Европе вновь подскочили до предельных отметок.
Сертифицированный патологоанатом доктор Райан Коул во время своего выступления на саммите белых халатов затронул тему вакцинации, назвав прививочную кампанию против COVID-19 «насилием иглой», сообщает региональный портал lentachel.ru.