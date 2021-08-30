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Блумберг: Россия и Венгрия договорились об условиях долгосрочных поставок российского газа

"Венгрия и Россия договорились о новом долгосрочном контракте на поставку газа, сообщил после встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером министр иностранных дел Петер Сийярто", - пишет Блумберг.
Finam.Ru
«Новое соглашение с «Газпромом» рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объёмов закупки газа через десять лет.
RT на русском
В соответствии с договором, «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд куб. м газа ежегодно.
РБК
За 2020 год Венгрия импортировала 8,6 млрд куб. м российского газа.
РБК

С чего всё началось

Об этом в понедельник на своей странице в Facebook
 сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, который в Санкт-Петербурге провел рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Подробнее о событии

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