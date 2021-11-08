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Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии, США и Европы

Национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, являющаяся мировым лидером по добыче нефти, повысила отпускные цены для рынков Азии, США и Европы, передает Bloomberg со ссылкой на документы.
Российская газета
Саудовская Аравия также поздно вечером в пятницу повысила цену на свою базовую нефть для потребителей в Азии в декабре, превысив ожидания рынка.
Profinance.ru
Стоимость остальных марок будет увеличена на $1,1-2,8 за баррель, информирует Финмаркет.
Агентство нефтегазовой информации
Американская нефть подорожала на 95 центов, или на 1,2%, до 82,22 доллара, снизившись почти на 3% к пятнице.
Profinance.ru

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