Российская газетаSaudi Aramco повысила цены на нефть для Азии, США и ЕвропыНациональная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, являющаяся мировым лидером по добыче нефти, повысила отпускные цены для рынков Азии, США и Европы, передает Bloomberg со ссылкой на документы.Российская газетаСаудовская Аравия также поздно вечером в пятницу повысила цену на свою базовую нефть для потребителей в Азии в декабре, превысив ожидания рынка.Profinance.ruСтоимость остальных марок будет увеличена на $1,1-2,8 за баррель, информирует Финмаркет.Агентство нефтегазовой информацииАмериканская нефть подорожала на 95 центов, или на 1,2%, до 82,22 доллара, снизившись почти на 3% к пятнице.Profinance.ruЧитать далееСвернутьTraid24Traid24REGNUMПодробнее о событии«Saudi Aramco» резко увеличила стоимость нефтиBanki Loans04:09Reuters: политика Саудовской Аравии приведет к росту цен на нефтьЭкономика сегодня03:46Saudi Aramco резко увеличила цены на нефть на декабрь для всех потребителейNeftegaz.ru02:19Цены на нефть выросли после того, как США приняли законопроект об инфраструктуреProfinance.ru02:44Блумберг: Saudi Aramco резко повысила цены на нефть на декабрьПРАЙМ01:37Бывший министр энергетики США допустил рост цен на нефть до $100 за баррельREGNUM22:05Нефть дорожает на фоне повышения стоимости отпускных цен аравийской AramcoTraid2422:25Показать ещёОценитьПоделиться