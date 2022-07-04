РИА НовостиБлумберг: Uniper попросил у правительства ФРГ финансовую помощь до девяти миллиардов евроПравительство ФРГ и энергоконцерн Uniper ведут переговоры о предоставлении экстренной помощи германской компании в размере €9 млрд.ТАССПо словам источников Bloomberg, правительство страны также допускает введение ряда мер, среди которых кредиты, участие в акционерном капитале и перекладывание части резкого роста расходов на потребителей.Lenta.ru4 июля агентство Reuters информировало, что власти ФРГ планируют включить меры для спасения газовых компаний в закон об энергетической безопасности.ТАССПо оценкам аналитиков, опрошенных агентством, ограничение российских поставок газа обходится Uniper в 30 миллионов евро в день.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииBloomberg: Uniper ведет переговоры с властями ФРГ о финансовой помощи в объеме €9 млрдТАСС14:07Энергогигант Uniper запросил у правительства Германии 9 млрд евроИА Красная Весна14:28СМИ: газовый концерн Uniper SE ведет переговоры с правительством ФРГ о помощи в размере €9 млрдНациональная служба новостей14:21Блумберг: Uniper попросил у правительства ФРГ финансовую помощь до девяти миллиардов евроРИА Новости14:10Bloomberg: Uniper запросил у правительства ФРГ финансовую помощь в размере до 9 млрд евроLenta.ru14:34Показать ещёОценитьПоделиться