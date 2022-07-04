Будьте в Плюсе

Блумберг: Uniper попросил у правительства ФРГ финансовую помощь до девяти миллиардов евро

Правительство ФРГ и энергоконцерн Uniper ведут переговоры о предоставлении экстренной помощи германской компании в размере €9 млрд.
ТАСС
По словам источников Bloomberg, правительство страны также допускает введение ряда мер, среди которых кредиты, участие в акционерном капитале и перекладывание части резкого роста расходов на потребителей.
Lenta.ru
4 июля агентство Reuters информировало, что власти ФРГ планируют включить меры для спасения газовых компаний в закон об энергетической безопасности.
ТАСС
По оценкам аналитиков, опрошенных агентством, ограничение российских поставок газа обходится Uniper в 30 миллионов евро в день.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: Uniper ведет переговоры с властями ФРГ о финансовой помощи в объеме €9 млрд
ТАСС14:07
Энергогигант Uniper запросил у правительства Германии 9 млрд евро
ИА Красная Весна14:28
СМИ: газовый концерн Uniper SE ведет переговоры с правительством ФРГ о помощи в размере €9 млрд
Национальная служба новостей14:21
Блумберг: Uniper попросил у правительства ФРГ финансовую помощь до девяти миллиардов евро
РИА Новости14:10
Bloomberg: Uniper запросил у правительства ФРГ финансовую помощь в размере до 9 млрд евро
Lenta.ru14:34

Интересное

The Independent: бойцы ВСУ назвали службу на восточном фронте «адом на земле»

Украинские солдаты, возвращающиеся с передовой в Донбассе, назвали службу на восточном фронте «адом на земле», пишет The Independent.
Lenta.ru09:28

Частный дом в Таганроге загорелся после падения беспилотника

Частный жилой дом в Таганроге загорелся после того, как на него упал беспилотный летательный аппарат, сообщил в понедельник губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Интерфакс14:10

Пять человек погибли в результате стрельбы в Иллинойсе в День независимости США

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в американском штате Иллинойс во время парада в честь Дня независимости США.
RT на русском13:45

Британия распространила антироссийские санкции еще на семь физических и юридических лиц

Британия расширила санкции против России, распространив их еще на семь физических и юридических лиц, говорится на сайте британского правительства.
РИА Новости14:29

Guardian: Премьер Джонсон политический труп, который тянет за собой в могилу Британию

Жители Британии полагают, что избежать катастрофы в государстве можно, если премьер-министр страны Борис Джонсон покинет свой пост в ближайшее время.
ИА SM-News13:57

Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в 14 пунктах Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образований военных администраций в 14 подконтрольных киевским властям населённых пунктах Донецкой области.
RT на русском13:54

Певица Виктория Бекхэм призналась, что ест много рыбы и орехов для сохранения стройности

Британский дизайнер и певица Виктория Бекхэм раскрыла свой секрет, с помощью которого ей удается оставаться в форме.
Lenta.ru10:20

Чиновник из Калининграда Елисеев возглавил правительство Херсонской области

Главой правительства Херсонской области назначен Сергей Елисеев, сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) региона.
РИА Новости10:25

Путин поручил предоставить отдых освобождавшим ЛНР военнослужащим

Военные, принявшие участие в освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР), должны отдохнуть и накопить новые силы, заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 4 июля.
Известия07:00

Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $1 800 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе на закрытии торгов на бирже в понедельник превысила $1 800 за 1 тыс. куб. м впервые с 9 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ТАСС12:38