Собеседники агентства, знакомые с вопросом, сообщили, что сейчас господин Орешкин работает над ограничением последствий отключения российских банков от SWIFT и формулирует для Владимира Путина тезисы по экономической политике для выступлений.
«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста», — приводит сообщение ТАСС.
В МИД назвали актом ненависти и ксенофобии поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая разразилась нецензурной бранью в адрес работников одного из российских отелей.