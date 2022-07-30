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Блумберг назвал Орешкина автором идеи о продаже российского газа за рубли

Автором идеи о продаже российского газа за рубли выступил помощник президента РФ Максим Орешкин, сообщает
 агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости
По данным Bloomberg, Орешкин — один из представителей «неформальной консультативной группы» экономистов, приближенной к президенту РФ Владимиру Путину.
ИА Красная Весна
Собеседники агентства, знакомые с вопросом, сообщили, что сейчас господин Орешкин работает над ограничением последствий отключения российских банков от SWIFT и формулирует для Владимира Путина тезисы по экономической политике для выступлений.
Коммерсантъ
Новые правила продажи газа, в соответствии с которыми расчеты по поставкам энергоресурса «недружественным странам» осуществляются в рублях, действуют с 1 апреля.
Коммерсантъ

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