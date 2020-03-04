Политика
РБКБлумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США
Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг прекращает свою президентскую кампанию. В заявлении бизнесмена, опубликованном на сайте Bloomberg, причиной отказа он называет стремление сделать так, чтобы демократы смогли победить на предстоящих выборах нынешнего президента США Дональда Трампа.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в Twitter прокомментировал выход миллиардера Майкла Блумберга из президентской гонки демократов и его намерение поддержать бывшего вице-президента Джо Байдена.Lenta.ru11:23
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