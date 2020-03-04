с чего всё началось

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг прекращает свою президентскую кампанию. В заявлении бизнесмена, опубликованном на сайте Bloomberg, причиной отказа он называет стремление сделать так, чтобы демократы смогли победить на предстоящих выборах нынешнего президента США Дональда Трампа.

Общество Мишустин уволил замглавы Минздрава Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Сергея Краевого, говорится в соответствующем распоряжении.

Происшествия Шестеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском Шестеро военнослужащих получили ранения в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.

Финансы Рубль значительно укрепился после снижения ставки ФРС США Курс рубля на вечерних торгах укрепляется на фоне досрочного снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Шоу-бизнес Госпитализирована актриса Инна Макарова Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.

Здоровье В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса Правительство Греции вводит экстренные меры профилактики коронавируса в префектурах Ахайя, Илия и Закинтос – на два дня закрываются школы, театры кинотеатры, музеи и археологические памятники, объявило министерство здравоохранения вечером в среду.