Экономист предупредил о скором превращении доллара в макулатуру

В результате бесконтрольного количественного смягчения может сложиться ситуация, что денег в экономике США станет настолько много, что доллар резко обесценится и «превратится в макулатуру и раскрашенную бумагу», предупредил Валентин Катасонов.