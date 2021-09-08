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Блумберг: поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся 1 октября

"Газпром" намерен начать поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 2" с 1 октября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
РИА Новости
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
ПРАЙМ
"Газпром" сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.
ТАСС
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Начало поставок газа по трубопроводу «Северный поток-2» ожидается с 1 октября, сообщил Bloomberg
 со ссылкой на источники, знакомые с планами «Газпрома».

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Bloomberg: «Газпром» 1 октября начнет поставки по газопроводу «Северный поток-2»
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