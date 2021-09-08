РИА НовостиБлумберг: поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся 1 октября"Газпром" намерен начать поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 2" с 1 октября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.РИА Новости"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.ПРАЙМ"Газпром" сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.ТАССПротив проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.ПРАЙМЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruДума ТВЦарьградФорпост Северо-ЗападВестник КавказаРоссийская газетаРосбалтИА Красная ВеснаРБКИнфо24Пятый каналНовый ДеньРидусРусская ПланетаВечерняя МоскваПрофильInc-news.ruРамблерПолитРоссияПолитика СегодняС чего всё началось Начало поставок газа по трубопроводу «Северный поток-2» ожидается с 1 октября, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами «Газпрома». Коммерсантъвчера в 15:24Подробнее о событии«Северный поток-2» подключается к ценамКоммерсантъвчера в 15:24Поставки газа по «Северный потоку – 2» начнутся 1 октябряИзвестиявчера в 13:36Bloomberg: «Газпром» 1 октября начнет поставки по газопроводу «Северный поток-2»Lenta.ruвчера в 09:44Блумберг: поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся 1 октябряРИА Новостивчера в 10:04Bloomberg сообщил о планах «Газпрома» запустить «СП-2» с 1 октябряФАНвчера в 09:54Bloomberg: «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку - 2» с 1 октябряТАССвчера в 10:17Bloomberg: газ по «Северному потоку-2» пустят 1 октябряSmotrim.ruвчера в 09:51Показать ещёОценить724Поделиться