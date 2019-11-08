Политика
Expert.ruБлумберг собирается помешать Трампу переизбраться на пост президента
Майкл Блумберг – экс-мэр Нью-Йорка – сделает всё, что в его силах, чтобы не позволить действующему президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Об этом в интервью агентству Associated Press заявил его главный советник Говард Вольфсон.
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Экс-мэр Нью Йорка заявил, что сделает все, чтобы Трамп не смог переизбраться на пост главы США
Комсомольская правда05:48
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