Политика

Expert.ruExpert.ruБлумберг собирается помешать Трампу переизбраться на пост президента

Майкл Блумберг – экс-мэр Нью-Йорка – сделает всё, что в его силах, чтобы не позволить действующему президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Об этом в интервью агентству Associated Press заявил его главный советник Говард Вольфсон.
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