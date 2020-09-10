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РИА Новости
РИА Новости

Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.В источнике
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Эхо Москвы

РБК: Страны ЕС не договорились о санкциях против высокопоставленных белорусских чиновников из-за позиции Кипра

Эхо Москвы01:33
РЕН ТВ

Евросоюзу мешают ввести санкции против Белоруссии

РЕН ТВ23:09
РИА Новости

Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

РИА Новости23:39
РБК

СМИ узнали о блокировке Кипром санкций Евросоюза против Белоруссии

РБК00:38
Lenta.ru

Стало известно о блокировке европейских санкций против Белоруссии

Lenta.ru22:59
Свободная Пресса

Кипр преткновения: санкции ЕС против Лукашенко не могут вступить в силу из-за кипрской позиции

Свободная Прессавчера в 07:05
Военное обозрение

Кипр не даёт Евросоюзу ввести санкции против Белоруссии

Военное обозрениевчера в 06:52

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Известия00:34

Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняло бюджет Министерство энергетики России, выявила недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей, в том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций, говорится в пресс-релизе СП.
Интерфакс19:37
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Туристы из РФ пожаловались на обман из-за названия отеля в Турции

Анкара, 10 сентября 2020, 07:56 — REGNUM Возмущение по поводу несоответствия информации об отеле с фактическим местом проживания на территории турецкого города Аланья выразили российские туристы, которые, по их мнению, столкнулись с «разводом» со стороны туроператора, сообщает портал TourDom.ru.
REGNUM00:56
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