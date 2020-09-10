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РИА Новости
РИА Новости

Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.В источнике
С чего всё началось
Кипр отказался подписать предложение Евросоюза о введении санкций против белорусских чиновников, если члены ЕС не согласятся ввести санкции против еще семи турецких компаний, сообщил
 Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
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