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РИА Новости
РИА Новости

Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.В источнике
С чего всё началось
Кипр отказался подписать предложение Евросоюза о введении санкций против белорусских чиновников, если члены ЕС не согласятся ввести санкции против еще семи турецких компаний, сообщил
 Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
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Кипр блокирует введение санкций Евросоюза в отношении Белоруссии, пишут западные СМИ

Эхо Москвы02:03
РБК

СМИ узнали о блокировке Кипром санкций Евросоюза против Белоруссии

РБК00:38
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Кипр не даёт Евросоюзу ввести санкции против Белоруссии

Военное обозрениевчера в 06:52
РЕН ТВ

Евросоюзу мешают ввести санкции против Белоруссии

РЕН ТВ23:09
Lenta.ru

Стало известно о блокировке европейских санкций против Белоруссии

Lenta.ru22:59
Свободная Пресса

Кипр преткновения: санкции ЕС против Лукашенко не могут вступить в силу из-за кипрской позиции

Свободная Прессавчера в 07:05
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Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

РИА Новости23:39
КП - Беларусь

Кипр заблокировал новые санкции Евросоюза в отношении Беларуси

КП - Беларусь02:03

В Петербурге пес спас девочку от изнасилования

Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
В Петербурге пес спас девочку от изнасилования
РИА Новости03:25
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Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Под контентными интернет-платформами в документе понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми».
РБК01:00
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Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости00:26
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Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.
News.ru03:40
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Луис Суарес приостановил переговоры по трансферу в «Ювентус»

Луис Суарес, защищающий цвета испанского футбольного клуба "Барселона", принял решение о приостановлении переговоров с туринским "Ювентусом" Уругваец испытывает неуверенность в правильности данного перехода, поскольку, вероятнее всего, данный трансфер может быть последним крупным в его карьере.
Честный рейтинг букмекеров02:18

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Какие условия предлагают российские "дочки" Белорусская "дочка" Сбербанка (БПС Сбербанк) с 7 сентября начала принимать новый безотзывный депозит в белорусских рублях сроком на 35 дней по ставке 17% годовых.
РБК04:30