с чего всё началось

Власти готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции, планируется выделить порядка триллиона рублей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана.

Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России

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