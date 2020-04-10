Экономика
РИА НовостиБлумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России
Власти готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции, планируется выделить порядка триллиона рублей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана.
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с чего всё началось
Правительство намерено значительно повысить расходы на меры поддержки экономики и планирует потратить на это дополнительно около 1 трлн рублей, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.Forbes13:06
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Энергетика
Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой
Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.
Взгляд.ру 16:00
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Актер Дитер Лазер скончался в возрасте 78 лет
Немецкий актер Дитер Лазер, сыгравший роль доктора Хайтера в фильме "Человеческая многоножка", скончался в Берлине в возрасте 78 лет.
РИА Новости 19:58
Спорт
Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24.
Газета.Ru 12:31
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости 21:59
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
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Происшествия
СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков
Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
РИА Новости 13:38
Общество
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Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru 22:40
Общество
В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом
«С момента вступления в силу настоящего указа и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничить выезд граждан и въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или фактически не проживающих на территориях с особым режимом», — говорится в указе.
РБК 12:54
Армия и оружие
США возьмут под контроль европейскую часть России через год
Американские военные смогут взять под полный контроль европейскую часть России через год-два после завершения строительства комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore.
ТВ Центр вчера в 02:03
Хоккей
НХЛ завершит сезон матчами на нейтральных площадках без зрителей
Дэйли уверен, что текущий сезон следует завершить и у НХЛ есть для этого поддержка болельщиков и профсоюза игроков.
ProstoProSport 23:02
Футбол
Владимир Быстров рассказал о своем конфликте с Артемом Дзюбой
Экс-полузащитник футбольного клуба «Зенит» Владимир Быстров рассказал о произошедшем у него конфликте с Артемом Дзюбой еще во время их совместной игры в московском «Спартаке».
Петербургский дневник 03:28
Общество
Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19
Самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России — начало июня, заявил в интервью "Парламентской газете" ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РИА Новости 22:15
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Культуромания вчера в 12:09
Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 07:23
Наука
Моделирование показало, как при кашле распространяется коронавирус
Ученые отмечают, что размер частиц, выделяющихся в воздух при сухом кашле, составляет менее 15 мкм.
Вечерний курьер 12:44
Общество
Эксперты назвали города, где наиболее успешно борются с коронавирусом
Рейтинг наиболее успешных практик муниципального управления в борьбе с коронавирусом составили эксперты департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ совместно с Центром развития политического капитала.
Аргументы недели 11:55
Футбол
Во Франции планируют завершить сезон в конце июля
По информации источники, футбольная лига Франции планирует завершить текущий розыгрыш чемпионата не позднее 25 июля.
Газета.Ru 20:06
Шоу-бизнес
Вернувшийся из больницы Николаев показал фото в кресле-каталке
ТВ Центр вчера в 03:08
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Политика
В США считают нефтяную войну с Саудовской Аравией большой ошибкой России
Стивен Кук утверждает, что, вступив в конфликт с Саудовской Аравией, Москва явно переоценила свои силы.
Военное обозрение 11:43
Политика
США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 20:31
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Гаджеты
LG продемонстрировала новый дизайн смартфона
Недавно компания официально распространила эскизы, в которых продемонстрировала новый дизайн смартфона.
Astera вчера в 14:29
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Киберспорт
Bethesda выпустила второй трейлер к игре Fallout 76 Wastelanders
Megaobzor.com вчера в 14:29
Общество
В США за сутки более 2,1 тысячи человек умерли от коронавируса
За минувшие сутки в США более 2,1 тысячи человек скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 22:18
Авто
McLaren может перейти на синтетическое топливо
Компания McLaren построит тестовый спорткар для оценки синтетического топлива в качестве альтернативы бензину и электромоторам, сообщает Autocar со ссылкой на операционного директора британского автопроизводителя Йенса Лудманна.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Энергетика
Соглашение о сокращении добычи нефти оказалось под угрозой срыва
Источники ТАСС утверждают, что участники встречи договорились сократить добычу в мае-июне на 10 млн б/с, но при обсуждении индивидуальных квот Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. баррелей.
Эхо Москвы вчера в 20:05