Выступая перед журналистами в Брюсселе в среду, представитель ЕС сказал: «Я не вижу проблемы с предоставлением Украине статуса кандидата», и высоко оценил работу президента Европейского совета Шарля Мишеля.
"У большинства населения даже мысли нет опять возвращаться под контроль неонацистских властей или властей, всячески потакающих неонацизму", - сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла в четверг резолюцию по делу о катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, несмотря на то, что ассамблея не имеет никакого отношения к ее реальному расследованию.
Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» попросил поблагодарить президента Франции Эмманюэля Макрона за поставки на Украину самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar и попросил «слать еще».