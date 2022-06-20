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Блумберг: страны ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз

Все участники заседания Совета Евросоюза (ЕС) в Люксембурге поддержали решение официально предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РБК
Выступая перед журналистами в Брюсселе в среду, представитель ЕС сказал: «Я не вижу проблемы с предоставлением Украине статуса кандидата», и высоко оценил работу президента Европейского совета Шарля Мишеля.
Общественная служба новостей
Саммит в Брюсселе, на котором главы 27 государств и правительств ЕС примут решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам, состоится 23–24 июня.
Известия
Тем временем, эксперт Чарльз Либхерр в материале для германской радиостанции SRF заявил, что принять Украину в Евросоюз является нереальной задачей.
РЕН ТВ

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