РИА НовостиБлумберг: страны НАТО разделились в вопросе диалога с Путиным по урегулированию на УкраинеАгентство Блумберг со ссылкой на источники утверждает, что страны НАТО придерживаются различных мнений в том, стоит ли вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине.РИА НовостиФранция и Германия, в частности, полагают, что нужно как можно скорее добиться прекращения огня и затем вывода российских войск с Украины.РИА НовостиДругие члены НАТО считают, что диалог Парижа и Берлина с Кремлем контрпродуктивен и может «сыграть на руку» Путину.Lenta.ruРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПолитРоссияПолитРоссияВоенное делоPravda.RuРусская ПланетаЦарьградАпралВятка-На-СетиФАНRT на русскомiReactorГазета.RuПодробнее о событииBloomberg: Страны НАТО разделились в вопросе необходимости диалога с ПутинымНациональная служба новостей05:19Bloomberg: в НАТО произошел раскол по вопросу диалога с Путиным об УкраинеФАН04:55Bloomberg: страны НАТО разделились в вопросе необходимости диалога с Путиным по УкраинеRT на русском04:22Bloomberg сообщил о расколе НАТО по вопросу диалога с ПутинымМосковский Комсомолец04:37Bloomberg: страны НАТО разошлись во мнениях относительно диалога с РФNews.ru04:29Bloomberg: страны НАТО разделились в вопросе диалога с Путиным по УкраинеГазета.Ru04:51Блумберг: страны НАТО разделились в вопросе диалога с Путиным по урегулированию на УкраинеРИА Новости04:15Показать ещёОценить309Поделиться