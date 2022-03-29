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Блумберг: страны НАТО разделились в вопросе диалога с Путиным по урегулированию на Украине

Агентство Блумберг со ссылкой на источники утверждает, что страны НАТО придерживаются различных мнений в том, стоит ли вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине.
РИА Новости
Франция и Германия, в частности, полагают, что нужно как можно скорее добиться прекращения огня и затем вывода российских войск с Украины.
РИА Новости
Другие члены НАТО считают, что диалог Парижа и Берлина с Кремлем контрпродуктивен и может «сыграть на руку» Путину.
Lenta.ru
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: Страны НАТО разделились в вопросе необходимости диалога с Путиным
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Bloomberg: страны НАТО разделились в вопросе необходимости диалога с Путиным по Украине
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Блумберг: страны НАТО разделились в вопросе диалога с Путиным по урегулированию на Украине
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