Как утверждает агентство, на прошлой неделе США поделились с европейскими союзниками разведанными, в том числе картами, на которых показано якобы наращивание российских войск и артиллерии для подготовки "вторжению в Украину".
"С 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (селе Леуши, поселке городского типа Луговой, поселке городского типа Междуреченский, поселке городского типа Мортка, поселке Мулымья)", — говорится в сообщении.
Атомная подлодка «Курск» затонула в 2000 г. в результате столкновения с подлодкой НАТО, с вероятностью в 90% известно название этой подлодки, заявил в интервью «РИА Новости» адмирал Вячеслав Попов, который в тот период командовал Северным флотом.