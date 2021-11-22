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Блумберг: в США считают, что Россия якобы готовит атаку на Украину из Крыма и Белоруссии

Как утверждает агентство, на прошлой неделе США поделились с европейскими союзниками разведанными, в том числе картами, на которых показано якобы наращивание российских войск и артиллерии для подготовки "вторжению в Украину".
РИА Новости
По сообщениям Bloomberg
, около 100 тысяч российских солдат пересекут границу с Украиной через Крым и Белоруссию.
BFM.ru
Как пишет Bloomberg, американская разведка располагает картами, которые подтверждают наращивание российского военного контингента на границах с Украиной.
Lenta.ru
По данным источников, примерно половина тактических групп уже находится на позициях.
REGNUM

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Блумберг: в США считают, что Россия готовит атаку на Украину из Крыма и Белоруссии
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